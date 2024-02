¿Por qué es un error lavar el pollo antes de cocinarlo?

¿Por qué no se debe lavar el pollo antes de cocinarlo?

El pollo crudo es conocido por albergar bacterias potencialmente peligrosas, como “Salmonella” y “Campylobacter”, en su superficie. Estas bacterias pueden causar enfermedades graves si se ingieren, y lavar el pollo no elimina por completo estas bacterias. En cambio , hacerlo puede propagar estas bacterias por la cocina, contaminando superficies, utensilios y otros alimentos en el proceso. Esto puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Cuando se compra pollo en el supermercado, es importante manipularlo con cuidado y asegurarse de que no entre en contacto con otros alimentos frescos, como frutas y verduras que se consumirán crudas. No obstante, no es necesario ni recomendable lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. La cocción adecuada es la única forma segura de matar las bacterias presentes en el pollo y garantizar su seguridad.