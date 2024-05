¿Por qué se suele decir “salud” cuando alguien estornuda? Este sería el origen de esta reacción

¿Cómo y por cuánto tiempo se cocina el brócoli para que no pierda sus propiedades?

Este es el verdadero origen de la expresión “salud” después de estornudar

Debido a esto, los registros históricos cuentan que el papa Gregorio Magno pidió a todas las personas que hicieran plegarias por aquellos que estornudaban, con la intención de que las enfermedades no se propagaran más, ya que eran incurables en aquellos años.

Otra explicación señala que decir “salud” al estornudar es una forma de cortesía y educación, debido a que esta reacción que tiene el cuerpo puede resultar incómoda para los demás y, al decirla, podría ser una muestra de respeto y consideración con la persona que estornuda, deseando también que no sea síntoma de ninguna enfermedad.

Variaciones en de la expresión “salud” al estornudar

No obstante, no siempre se expresa la frase “salud”, ya que esta expresión puede variar según el idioma y la cultura. Por ejemplo, en inglés se dice “bless you, en español, Dios te bendiga”. En francés “à tes souhaits (a tus deseos)”, en italiano “salute (salud)” y “gesundheit” en alemán, que hace referencia también al deseo de que la salud esté bien.