Suscribirse

Cómo

Psicólogo revela las tres claves para que las parejas sean más felices

Un psicólogo experto en parejas reveló que la clave está en planificar las actividades con antelación.

Redacción Cómo
7 de agosto de 2025, 1:11 a. m.
pareja en Plaza Cisneros, Medellin, Colombia
Un sencillo gesto repetido cada fin de semana se puede convertir en una base emocional, según el experto. | Foto: Getty Images

Estar en una relación de pareja y trabajar a tiempo completo no es una tarea sencilla. Además, según la psicología, en verano se producen más rupturas. Ante esta situación, encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal es todo un reto para la mayoría de las parejas.

La rutina ha provocado que los fines de semana sean clave, y el psicólogo Mark Travers, doctor especializado en relaciones, tiene claro que las parejas felices no improvisan cuando llegan al viernes: programan el tiempo libre para compartirlo sin problemas ni discusiones.

Para conseguir este objetivo, Traver definió las tres cosas que deben hacer las parejas a la hora de programar el tiempo de los fines de semana.

Conozca las palabras con las que podría enamorar a la otra persona.
Un psicólogo experto en parejas reveló que la clave está en planificar las actividades con antelación. | Foto: Getty Images

Más tiempo sin pantallas

No solo se trata de pasar tiempo con la pareja, sino que sea de calidad. De por sí, no hay ningún inconveniente en que pase tiempo con otras personas por separado, pero siempre con cierto equilibrio.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse

Por ejemplo, de nada sirve estar todo el día con la pareja si cada uno está metido en el móvil o en el televisor. Según Travers, las parejas más felices no solo dedican tiempo el uno al otro, sino que lo hacen alejados de la tecnología.

Deben imitar a los bebés

Uno de los consejos más curiosos entregados por este psicólogo de parejas es practicar el juego en paralelo, una idea tomada de la psicología infantil que consiste en realizar actividades diferentes, pero juntos.

Puede que tras una semana de trabajo arduo, uno quiere leer y el otro ver un partido de fútbol, o a uno escuchar música y a otro cocinar. “¿Por qué no se pueden compatibilizar?“, se cuestionó Travers.

Lo importante con esta actividad no es interactuar entre ustedes, sino compartir espacio y momentos de calma.

Crear rituales de pareja, el último consejo de este psicólogo

Transmitir amor a través de un regalo para su pareja, es lo más importante.
Después de estar por muchos años en la misma relación, puede que la pareja pierda la chispa. | Foto: 123rf

Después de estar por muchos años en la misma relación, puede que la pareja pierda la chispa. Ante esta situación, las persas más estables no dejan que los vínculos de la improvisación, crean rituales.

Un sencillo gesto repetido cada fin de semana se puede convertir en una base emocional. Para Travers, esto ayuda a combinar estabilidad con flexibilidad en la relación.

No es necesario realizar planes complejos, solo basta con fijar un día para preparar un desayuno elaborado juntos. Lo importante es planificar juntos una actividad que los acerque como pareja.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

2. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

3. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

4. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

5. Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor de salsa; esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicólogoParejas amor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.