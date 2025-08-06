Psicólogo revela las tres claves para que las parejas sean más felices

Estar en una relación de pareja y trabajar a tiempo completo no es una tarea sencilla. Además, según la psicología, en verano se producen más rupturas. Ante esta situación, encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal es todo un reto para la mayoría de las parejas.

La rutina ha provocado que los fines de semana sean clave, y el psicólogo Mark Travers, doctor especializado en relaciones, tiene claro que las parejas felices no improvisan cuando llegan al viernes: programan el tiempo libre para compartirlo sin problemas ni discusiones.

Para conseguir este objetivo, Traver definió las tres cosas que deben hacer las parejas a la hora de programar el tiempo de los fines de semana.

Más tiempo sin pantallas

No solo se trata de pasar tiempo con la pareja, sino que sea de calidad. De por sí, no hay ningún inconveniente en que pase tiempo con otras personas por separado, pero siempre con cierto equilibrio.

Por ejemplo, de nada sirve estar todo el día con la pareja si cada uno está metido en el móvil o en el televisor. Según Travers, las parejas más felices no solo dedican tiempo el uno al otro, sino que lo hacen alejados de la tecnología.

Deben imitar a los bebés

Uno de los consejos más curiosos entregados por este psicólogo de parejas es practicar el juego en paralelo, una idea tomada de la psicología infantil que consiste en realizar actividades diferentes, pero juntos.

Puede que tras una semana de trabajo arduo, uno quiere leer y el otro ver un partido de fútbol, o a uno escuchar música y a otro cocinar. “¿Por qué no se pueden compatibilizar?“, se cuestionó Travers.

Lo importante con esta actividad no es interactuar entre ustedes, sino compartir espacio y momentos de calma.

Crear rituales de pareja, el último consejo de este psicólogo

Después de estar por muchos años en la misma relación, puede que la pareja pierda la chispa. Ante esta situación, las persas más estables no dejan que los vínculos de la improvisación, crean rituales.

Un sencillo gesto repetido cada fin de semana se puede convertir en una base emocional. Para Travers, esto ayuda a combinar estabilidad con flexibilidad en la relación.