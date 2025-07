¿Qué hace que una amistad sea verdadera y duradera? Esto dice la ciencia

Tiempo y frecuencia

New Scientist mencionó que el tiempo y la frecuencia de las interacciones son factores decisivos en la construcción de amistades. Las investigaciones revelaron que compartir espacios en la universidad o en el trabajo no garantizan relaciones duraderas . Para Hall, la diferencia se da en el momento de querer integrar al otro en la vida cotidiana.

Por otra parte, el antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, identificó siete pilares que hacen que una amistad se fortalezca y dure por mucho tiempo. En su libro Friends: Understanding the Power of Our Most Important Relationships, citado por New Scientist, este especialista mencionó estos pilares: idioma o dialecto, lugar de crianza, trayectoria educativa o profesional, intereses o pasatiempos, visión del mundo, sentido del humor y gustos musicales.