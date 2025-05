¿Qué significa soñar con fuego? Estas son las posibles interpretaciones

Las interpretaciones y significados dependen del contexto en el que se presente el sueño, pues no es lo mismo soñar con una hoguera de campamento, una vela encendida o un verdadero incendio.

Algunas personas sueñan viendo fuego que quieren apagar, pero no lo logra. En este caso, podría ser una señal de no está preparado para afrontar cambios que, en cierta forma, se sabe que son inevitables, en especial cuando el fuego en el sueño no representa ningún tipo de amenaza.