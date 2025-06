Si se traslada el carro al mundo de los sueños, se puede interpretar como un símbolo de aquello que permite recorrer la vida y para viajar bien por ese camino se requiere que el automóvil esté en las mejores condiciones posibles, algo que no pasa si se enfrenta un accidente.

Se muere en el accidente

El portal La Mente es Maravillosa asegura que soñar con la muerte en el accidente tiene múltiples implicaciones. Algunas personas se despiertan sobresaltadas, otras no son capaces de moverse o su visión se vuelve negra. Sin embargo, en lo que se refiere al significado, es posible que se trate de una representación de algo que se considera catastrófico, una amenaza que solo puede acabar de la peor manera.

Si en el sueño con un accidente no se presentan heridos, se entiende como un reflejo de preocupación hacia los seres queridos o personas muy allegadas. Cuando en el sueño no hay heridos, esto indica que es posible que esas personas estén un poco desmotivadas o no saben qué hacer con sus vidas, pero el hecho de que salgan sin lesiones apunta a que superarán la adversidad y alcanzarán sus metas.