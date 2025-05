¿Qué significa soñar con una infidelidad? Esto explica la psicología

Sin embargo, según la psicología, soñar con infidelidad no necesariamente indica un deseo oculto de engañar o ser engañado. Más bien, estos sueños suelen reflejar inseguridades personales, miedos al abandono o sentimientos de insuficiencia en la relación, explica el medio español Reino Minerales.

Expertos en esta ciencia que se enfoca en estudiar el comportamiento de los seres humanos, explican que estos sueños pueden ser una manifestación de temores internos y no una señal de problemas reales en la pareja.

Soñar con infidelidad es una experiencia común que, aunque perturbadora, no necesariamente indica problemas reales en la relación. | Foto: Getty Images

Entre las variadas interpretaciones que puede tener un sueño relacionado con infidelidad, dependiendo el contexto, Mary Dulcina Lugo, profesora universitaria e investigadora académica, que posee una maestría en Educación Integral Especial, citada por la página especializada en salud mental, Psicología Online, señala que “también se relaciona con falta de autoestima y con la sensación de que no eres lo suficientemente bueno o buena para la persona que amas”.

“La buena noticia es que no tiene que ser algo que esté sucediendo en la vida real de manera literal, sino que no es más que una oportunidad para que organices tus pensamientos y dejes de darle tantas vueltas en la cabeza a lo que no tiene importancia”, añade la especialista.