Tres cosas que no se deben hacer en la decoración de Año Nuevo porque alejan la abundancia

Si bien hay detalles que no parecen importantes, lo cierto es que para la filosofía china del Feng Shui sí lo son y no los considera aptos para atraer abundancia y, por el contrario, puede alejarla. El portal Panorama web indica que para iniciar el 2024 con el pie derecho no se deben hacer las siguientes cosas a la hora de preparar la cena que le da la despedida a 2023 y bienvenida al Año Nuevo.