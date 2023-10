Truco casero para evitar la resaca antes de tomar

Hasta el momento no existen un alimento, bebida o medicamento específico que ayude a curar una resaca, pero sí existen remedios caseros que pueden llegar a contribuir a aliviar los síntomas en algunas personas. De hecho, el portal web Medical News Today, destaca que el consumo de café o té, dos bebidas con cafeína, un compuesto que actúa como estimulante para mejorar la sensación de fatiga que genera la resaca.

No obstante, cabe mencionar que este tipo de bebidas al contener cafeína se convierten en diuréticos, lo que puede llegar a empeorar la deshidratación del cuerpo, por lo que su consumo se debe regular. “La cafeína no altera el contenido alcohólico en la sangre, así que no reduce los riesgos de salud relacionados con tomar alcohol”.