Truco para saber si un perro tiene las defensas bajas

Al igual que los humanos, a los perros se les bajan las defensas. Si bien muchas veces los animales aparentan un comportamiento normal, lo cierto es que hay señales que indican que su sistema inmunológico no está bien.

De acuerdo con los expertos, si un animal sano no tiene problemas de nutrición y se le entrega una vida activa donde no le falte el afecto, no tiene por qué estar inmunodeprimido.