Truco sencillo con dos productos para evitar que los espejos del baño se empañen

No obstante, desde Corea del Sur traen un truco que ha ganado bastante popularidad en esta parte del mundo, esto por su efectividad para evitar que los espejos se empañen. Este sencillo truco solo necesita de dos productos que son muy fáciles de conseguir, una espuma para afeitar y un paño.

Para comprobar si este truco era efectivo, este creador de contenido dividió su espejo en dos partes. En un lado aplicó la espuma de afeitar y en el otro lado no. Luego utilizó una máquina que genera vapor y comprobó que el truco sí funciona, pues la parte del espejo con la espuma no se empañó, mientras que el otro lado, donde no aplicó la espuma, sí se empañó.