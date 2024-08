Vehículos antiguos, clásicos e históricos, ¿cuál es la diferencia?

El mundo de los vehículos es vasto y está lleno de terminología específica que a menudo puede confundir a quienes no están familiarizados con él. Uno de los aspectos más comunes de esta confusión radica en la clasificación de los vehículos según su edad y estado de conservación. Los términos “antiguo”, “clásico” e “histórico” son frecuentemente utilizados para describir diferentes tipos de vehículos, pero cada uno tiene un significado específico y único.

Vehículos antiguos

No obstante, el término se utiliza de manera informal y a veces puede ser subjetivo, ya que lo que para una persona es antiguo, para otra podría no serlo. En la mayoría de los casos, un vehículo antiguo es uno que ya no se produce en masa y ha sido mantenido en funcionamiento por su propietario durante un período prolongado.