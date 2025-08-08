Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, esta fecha fue instaurada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) en 2002.

El objetivo de este día es reafirmar la protección y el respeto hacia estos animales y promover la esterilización como una herramienta para controlar la superpoblación y de esa manera evitar el abandono. Además, se busca fortalecer el mensaje de adopción y tenencia responsable.

En ese orden de ideas, la alimentación saludable es un precepto fundamental.

El especialista sugirió diversas alternativas para promover la actividad física en los gatos. | Foto: Getty Images

En entrevista con Infobae, el veterinario Juan Enrique Romero señaló que “un gato es un predador que, en su antecesor silvestre, alterna la caza y la huida para mantenerse ágil. La vida en la civilización lo transformó en un animal de compañía con muy poca actividad. La baja movilidad y la disponibilidad de alimento frecuente generan algo similar a una epidemia de obesidad en los gatos”.

El especialista sugirió diversas alternativas para promover la actividad física en los gatos, como ubicar la comida en lugares elevados, esto favorecerá el gasto calórico.

Romero enfatizó que “nunca debemos jugar con una luz láser, porque genera frustración, al no permitirles completar el acto de caza”.

Respecto a la alimentación de estos animales de compañía, el veterinario agregó: “Hablamos de sobrepeso cuando el animal presenta un 5% por encima del peso ideal. Consideramos obesidad desde un 15%, y por encima de ese porcentaje, hablamos de obesidad mórbida”.

Asimismo, Romero recomendó realizar análisis sanguíneos para descartar afecciones asociadas al sobrepeso.

En cuanto a la nutrición de los gatos, el especialista subrayó la importancia de los aminoácidos esenciales. “Cómo mantener una nutrición adecuada en el gato. Es muy difícil una dieta casera porque un carnívoro no come solo carne, sino una pieza completa. Es decir, el gato come un pajarito completo, come un ratoncito completo, con dientes, con ojos, con hígado, con bazo y todo lo demás. Eso es muy difícil en el gato, que tiene necesidad de aminoácidos esenciales, suplirlo de manera casera; además, el gato es un carnívoro estricto en el sentido de que tiene escasísima capacidad de digerir vegetales”, explicó.

Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato. | Foto: Getty Images

Además, Romero indicó a Infobae que “es más que necesario tener muy en cuenta esta necesidad de aminoácidos esenciales, que son los que no puede sintetizar, como por ejemplo la taurina, que debe ser suministrada a partir del alimento. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de formular dietas caseras para un gato que se tenga como animal de compañía”.