Zamioculca: la planta que se debe tener en casa para atraer dinero

¿Por qué la zamioculca se conoce como la planta de la fortuna?

Y para fortuna de quienes la quieren tener en su hogar, no requiere de mayores cuidados, pues es muy resistente y crece muy bien en lugares de semisombra, por lo que se ha convertido en la planta ideal para decorar interiores.

¿Qué cuidados se recomiendan para la zamioculca?

Al ser una semi suculenta, no se debe regar mucho, pero sí se hay que evitar el exceso de agua en la planta, por lo que requiere de un buen drenaje. Si bien no es necesario podarla, debe sacar las hojas que estén secas para que no contamine al resto.