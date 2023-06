Confidenciales A pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció “congelar” las reformas, la de la salud fue citada

En las últimas horas el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se congelaría el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro por la crisis que vive el mandatario.

Sin embargo, ya se conoció la citación del orden del día de la plenaria que se llevará a cabo este martes 6 de junio en la Cámara de Representantes, que fue citada a las 2 p. m. Allí se evidencia que el primer proyecto para ser debatido es el de la reforma a la salud.

De otro lado, se confirmó que la reforma laboral, en cambio, no fue citada a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Más allá de esas reformas, otra que va avanzando es la del Código Electoral. Ya fue aprobada la ponencia positiva con 32 votos por el sí y 2 por el no. Además, fue respaldado un bloque de 94 artículos que fueron avalados con 27 votos por el sí y 2 por el no.

Algunos congresistas le han reclamado a Racero por su anuncio, pero las reformas siguen avanzando. “Presidente David Racero, el congelamiento de las reformas debe incluir la reforma al Código Electoral ¿Cómo es posible que en Comisión Primera de la Cámara de Representantes se pretenda pupitrear este proyecto hoy? ¿Cuál es el interés? Vergonzoso”, criticó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

“Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos dialogar de nuevo y reconstruir la coalición de gobierno”, anunció Racero en las últimas horas, tras reconocer la crisis que enfrenta el presidente Gustavo Petro por los recientes escándalos.

Según dijo, por ahora no es conveniente dar las discusiones de los proyectos porque podría llevar a un desenlace no positivo para el país. “La reforma de la salud no será estudiada mañana. El Pacto no le teme a ese debate, si los que llevamos décadas en él vemos que alguien que se acerca y aprovecha para intentar hacer de las suyas será rechazado al nivel político y judicial. Queda congelado el debate en la Cámara de Representantes”, aseguró Racero, sin embargo, esa reforma finalmente fue citada.