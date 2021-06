Confidenciales “Acepte que el voto en blanco le parece bueno cuando le conviene”, Catalina Ortiz a Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro defendió en las últimas horas su voto en blanco para las elecciones presidenciales de 2010, en las que participaron Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. En medio de un debate en Twitter, el líder de la Colombia Humana contestó un cuestionamiento del reconocido periodista Mauricio Jaramillo, en el que el candidato presidencial aseguró que ese año había defendido el voto en blanco en contra de “los candidatos únicos del paramilitarismo”.

Sin embargo, la controversia alrededor de las declaraciones de Petro ha generado diversas reacciones, entre ellas la de la representante a la Cámara Catalina Ortiz, quien salió en defensa de Antanas Mockus, que en ese momento era aspirante al primer cargo de la nación. “Según Petro, Antanas Mockus era candidato del paramilitarismo”, señaló la congresista.

Según Petro, Antanas Mockus era candidato del paramilitarismo y por eso llamó al voto en blanco en el 2010 ¡No insulte a la Ola Verde! Acepte que el voto en blanco le parece bueno cuando le conviene y no cuando manifiesta el rechazo por usted. https://t.co/EhOba5MHDL — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 26, 2021

“¡No insulte a la Ola Verde! Acepte que el voto en blanco le parece bueno cuando le conviene y no cuando manifiesta el rechazo por usted”, agregó Ortiz.

La respuesta a esa aseveración por parte de Gustavo Petro se produjo este domingo. “Hay que tener absoluta falta de comprensión de lectura y una ignorancia de la historia reciente del país, para no darse cuenta que no me refiero a Mockus”, respondió el líder de la Colombia Humana.