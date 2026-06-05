“Ahí está el resultado de decisiones cargadas de intenciones electoreras”: Bruce Mac Master, al referirse a la inflación de mayo

Pronosticando que el país podría “tristemente” avanzar hacia una inflación mayor, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió al resultado presentado por el Dane, según el cual, los precios al consumidor se incrementaron en 5,84 %, mientras que en igual mes del año anterior, la cifra era de 5,05 %.

El directivo gremial aprovechó la coyuntura para criticar al Gobierno, que estaría recogiendo la cosecha que sembró: “Ahí está el resultado de algunas de las políticas y decisiones irresponsables y cargadas de intenciones electoreras de los últimos meses”, afirmó Mac Master.

En su pronunciamiento, recordó que una inflación alta afecta mayormente a los más vulnerables y se preguntó: “¿Hasta donde llegaremos?“, al tiempo que vaticinó que las estimaciones son muy dolorosas.

La expectativa ahora es sobre el efecto que el dato de inflación de mayo tendrá sobre las decisiones de la junta directiva del Banco de la República que tendrá que reunirse a finales de junio y tomar un camino frente a las tasas de interés de referencia, que están en 11,25 %.

Inflación Foto: Adobe Stock

En múltiples oportunidades, cuando el Ejecutivo reclamó al equipo directivo del Emisor, por subir las tasas de interés al nivel en el que se encuentran, los técnicos insistían en que se estaban basando en lo que veían venir. Ponían en el visor el posible impacto de un alza en el salario mínimo, sobre los precios de los productos, toda vez que toda la economía contrata empleados, y a ellos había que pagarles el sueldo con un aumento del 23 %. En consecuencia, ese mayor costo en la nomina terminaría recayendo sobre el consumidor, a través de los precios.

Pero también los técnicos de BanRepública argumentaban el entorno geopolítico, de conflicto, y circunstancias que ocurren en la economía de Estados Unidos, que también tiene efecto en el resto del mundo. Pero ahora se suma otro nubarrón, el Fenómeno de El Niño, que aún sin llegar, ya está dando su coletazo a los precios de la electricidad.