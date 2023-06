Confidenciales “Ahora marcharán esos colombianos preocupados por el pésimo rumbo del país”: Jota Pe Hernández

Este miércoles 7 de junio se llevó a cabo en varias ciudades del país una nueva jornada de marchas, convocadas por los principales líderes de la izquierda en Colombia para apoyar las reformas que está impulsando actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Todo ministro debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada Asamblea debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad de movilizarse, no 100.000 o 200.000, esta es la antesala, nos vamos a movilizar millones en Colombia. No solo los 11 millones que votaron por el poder popular”, precisó el mandatario.

Mediante las redes sociales, los integrantes de la oposición también se pronunciarán con respecto a las movilizaciones y aseguraron que hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo con los proyectos que quiere implementar en el país el jefe de Estado.

Uno de los primeros en dejar su opinión en Twitter fue el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien mostró a la gran cantidad de personas que llegaron a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, puntualizó que el próximo 20 de junio marcharán los que están preocupados por Colombia.

“A esta hora ya hace presencia Petro en su marcha, junto a las personas que defienden sus reformas. Una marcha legítima como la que ocurrirá el 20 de junio, marcharán esos colombianos preocupados por el pésimo rumbo que está viviendo Colombia. Qué Dios ayude a Colombia”, sentenció el congresista.