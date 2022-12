Confidenciales “Alcalde egoísta”: le llueven críticas a Jorge Iván Ospina en Cali por negarse a construir estadio en la vía a Jamundí

Al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le cayeron fuertes críticas tras intentar cerrarle la puerta a una hipotética construcción del estadio del América, uno de los equipos de fútbol más grandes de Colombia, en inmediaciones de la vía que conduce al municipio de Jamundí.

“Que nos sirva de experiencia lo que pasa en Bogotá con el Coliseo Live (trancones de tres horas), frente a un estadio de fútbol en la vía a Jamundí. Planeación sacará resolución donde no aconseja construcciones para eventos masivos hasta que no se amplíe la avenida Ciudad de Cali”, aseguró días atrás el mandatario.

Ante estas afirmaciones, el concejal Roberto Ortiz, uno de sus más asiduos críticos, se lanzó en ristre: “Alcalde egoísta, el América merece tener un estadio propio, así como lo tiene el Deportivo Cali. Ni siquiera se ha iniciado el estudio y ya le puso trabas”.

“El alcalde dice que la obra va a generar trancones, pero de cuando a acá al alcalde le preocupan los trancones en Cali. Tenemos las vías deterioradas, los semáforos dañados y anda preocupados por los trancones. Y dice el alcalde que hasta que no termine la Avenida Ciudad de Cali no permitiría la obra, o sea nunca porque sabemos que no termina las obras, como pasó con las megaobras”, expuso Ortiz.

El América de Cali puede tener su estadio propio, pero el alcalde Ospina parece que no lo quiere permitir, comenzó a sabotear la idea.

No olvidemos que con la plata que le ha metido al estadio Pascual Guerrero en su remodelacion, se podían haber hechos 2 estadios nuevos... pic.twitter.com/h9MrYNDxNZ — Roberto Ortiz (@robertoortizu) December 1, 2022

El concejal fue más allá y se atrevió a plantear que Ospina se niega a la construcción del estadio del América porque no le han dado suficiente influencia en el proyecto: “¿Será que al señor alcalde no le gustó que no lo incluyeran en la del estadio, en manejar recursos? ¿Será que no lo tuvieron en cuenta y por eso es el disgusto?”.

Ortiz cerró su intervención invitando a Ospina a escuchar la propuesta de Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí, quien afirmó estar “a un pelo de los recursos para ampliar los 2 kilómetros de Jamundí en la Avenida Cañas Gordas” y lo instó a trabajar de manera conjunta en la consecución de condiciones para la construcción del estadio del América.