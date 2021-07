Confidenciales Alejandro Gaviria, un nuevo paso hacia su posible candidatura presidencial

Aunque el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, ha negado insistentemente que su nombre sea considerado en las elecciones presidenciales de 2022, algunas de sus actuaciones parecen demostrar lo contrario. Y su círculo más cercano dice en voz baja que postulará su nombre después de agosto de este año.

Este miércoles, Gaviria presidirá una charla denominada ‘El país que soñamos’, una conversación que liderará el académico con un grupo de jóvenes que impulsan desde las redes sociales la campaña presidencial del exministro de Salud. La charla será a las 7:00 de la noche de hoy, a través de Zoom, pero no será pública.

“La difusión del evento se realiza para que los voluntarios inscritos puedan conocer la información. No es un evento político, no se transmitirá en ningún medio y no es público. Será un diálogo con los jóvenes; hacen falta muchos espacios así en el país”, aclaró el grupo de jóvenes con Alejandro Gaviria.

A la opinión pública:

La difusión del evento se realiza para que los voluntarios inscritos puedan conocer la información, no es un evento político, no se transmitirá en ningún medio y no es público.

Será un diálogo con los jóvenes, hacen falta muchos espacios así en el país. — Alejandro Gaviria Presidente (@JovenesGaviria) July 7, 2021

Pese a que los organizadores insisten en que será una conversación de jóvenes que llevan la contraria y no se hablará de política, el nombre del encuentro propiciará a que Gaviria seguramente vuelva a referirse a uno de los anhelos de varios sectores políticos: su candidatura presidencial.

La llegada de Alejandro Gaviria a la política ha generado todo tipo de reacciones. Incluso, no ha oficializado su candidatura y el senador Jorge Enrique Robledo, del Partido Dignidad, le cerró, al menos por ahora, la puerta en la Coalición de la Esperanza, un tema que analizarán en privado los candidatos de la centroizquierda. Mientras tanto, en el Partido Verde y el liberalismo tienen sus brazos abiertos ante su arribo, pero él, lo más seguro, es que aspire por firmas, es decir, como independiente.