Suscribirse

Confidenciales

Alertan sobre supuesto intereses de un contratista para apoderarse de la contratación de chatarrización

El presunto interés está puedo en los vehículos oficiales que han sido declarados inservibles.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 12:53 a. m.
El llamado zar de la chatarrización habló con SEMANA y desmintió las denuncias.
Imagen de referencia sobre chatarrización. | Foto: Getty Images

SEMANA conoció que a varias entidades del Estado han llegado advertencias sobre el interés de un contratista en quedarse con toda la contratación estatal para chatarrizar los vehículos oficiales que ya fueron declarados inservibles.

Según la información entregada, se trataría de Rafael Naranjo Pérez, dueño de varias empresas e integrante de Uniones Temporales que, desde los gobiernos anteriores, se ha quedado con la jugosa contratación de chatarrizar esos vehículos, que además incluye motos y embarcaciones.

En su momento el empresario negó la existencia de un cartel de la chatarrización y señaló que todas las acusaciones eran falsas.

La Red Nacional de Veedurías alertó hace unos años que las empresas de Naranjo “se apoderaron de los contratos de chatarrización de varios departamentos y entidades como la Dian”.

También dijeron que en los últimos meses, a través de una nueva empresa en la que figura como subgerente, se intentaría obtener el contrato de la chatarrización de cientos de vehículos que pertenecen a la SAE, incautados a la mafia, que permanecen en varios parqueaderos del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 22 de octubre y horóscopo para los 12 signos

2. Infantil error de Millonarios ante Bucaramanga lo condenó en Liga: fastidio en El Campín

3. Bernie Moreno vuelve a arremeter contra Gustavo Petro y lo califica “de ser pro-Hamás”

4. Se filtra video del beso de Karina García y La Jesuu en ‘Stream Fighters 4′; generó controversia

5. Estos son los pasos para votar por su favorito en ‘La casa de los famosos 3’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chatarrización

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.