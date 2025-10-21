Confidenciales
Alertan sobre supuesto intereses de un contratista para apoderarse de la contratación de chatarrización
El presunto interés está puedo en los vehículos oficiales que han sido declarados inservibles.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
SEMANA conoció que a varias entidades del Estado han llegado advertencias sobre el interés de un contratista en quedarse con toda la contratación estatal para chatarrizar los vehículos oficiales que ya fueron declarados inservibles.
Según la información entregada, se trataría de Rafael Naranjo Pérez, dueño de varias empresas e integrante de Uniones Temporales que, desde los gobiernos anteriores, se ha quedado con la jugosa contratación de chatarrizar esos vehículos, que además incluye motos y embarcaciones.
En su momento el empresario negó la existencia de un cartel de la chatarrización y señaló que todas las acusaciones eran falsas.
La Red Nacional de Veedurías alertó hace unos años que las empresas de Naranjo “se apoderaron de los contratos de chatarrización de varios departamentos y entidades como la Dian”.
También dijeron que en los últimos meses, a través de una nueva empresa en la que figura como subgerente, se intentaría obtener el contrato de la chatarrización de cientos de vehículos que pertenecen a la SAE, incautados a la mafia, que permanecen en varios parqueaderos del país.