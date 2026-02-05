Confidenciales

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

El pronunciamiento lo hizo frente al público en un evento en Ibagué.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de febrero de 2026, 2:57 a. m.
Álvaro Uribe y Iván Cepeda.
Álvaro Uribe y Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente sobre el precandidato presidencial Iván Cepeda y expuso críticas relacionadas con posturas ideológicas.

“Cepeda sabe dos cosas: el único número que él conoce es el de los 6.402 para afectar mi honra, y la única tesis que pasa por su cabeza tiene dos tesis. La primera se la reconozco, porque hay unos marxistas, unos comunistas, unos castristas sospechosos. Cepeda es declarado, incluso Petro —lo voy a decir de pronto a los periodistas del Tolima—, Petro es maoísta, siempre tiene reversas estratégicas, como la que ha tenido con Trump. Cepeda no, Cepeda arrasa en nombre del comunismo staliniano”, dijo inicialmente el exmandatario.

Su pronunciamiento lo hizo frente al público en un evento en Ibagué, acompañado de la precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Queridos ciudadanos, la única tesis de Cepeda es: voy a continuar la reforma de Petro; entonces acabe con la salud, va a ser el puntillero de la salud, consuma los fondos de pensiones de los trabajadores, deje al país sin vivienda, pare la infraestructura”, manifestó Uribe.

Confidenciales

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Confidenciales

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

Confidenciales

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Confidenciales

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Confidenciales

¿El santismo destaparía sus cartas a la Presidencia este 9 de febrero? Esto dijo Esteban Santos

Confidenciales

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Confidenciales

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Confidenciales

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

Nación

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Nación

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

Más de Confidenciales

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Panorámica de Cúcuta.

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Playa de Puerto Mocho.

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Esteban Santos habló de la decisión del santismo para las elecciones presidenciales de este 2026.

¿El santismo destaparía sus cartas a la Presidencia este 9 de febrero? Esto dijo Esteban Santos

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay.

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Juan Fernando Cristo

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

Susana Muhamad, Roy Barreras, Iván Cepeda.

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

Noticias Destacadas