Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente sobre el precandidato presidencial Iván Cepeda y expuso críticas relacionadas con posturas ideológicas.

“Cepeda sabe dos cosas: el único número que él conoce es el de los 6.402 para afectar mi honra, y la única tesis que pasa por su cabeza tiene dos tesis. La primera se la reconozco, porque hay unos marxistas, unos comunistas, unos castristas sospechosos. Cepeda es declarado, incluso Petro —lo voy a decir de pronto a los periodistas del Tolima—, Petro es maoísta, siempre tiene reversas estratégicas, como la que ha tenido con Trump. Cepeda no, Cepeda arrasa en nombre del comunismo staliniano”, dijo inicialmente el exmandatario.

Su pronunciamiento lo hizo frente al público en un evento en Ibagué, acompañado de la precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Queridos ciudadanos, la única tesis de Cepeda es: voy a continuar la reforma de Petro; entonces acabe con la salud, va a ser el puntillero de la salud, consuma los fondos de pensiones de los trabajadores, deje al país sin vivienda, pare la infraestructura”, manifestó Uribe.