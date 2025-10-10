El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró este viernes, 10 de octubre, el galardón del Premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que fue confirmado por el Comité Noruego del Nobel.

El exmandatario invitó a que la celebración por María Corina se repita el próximo año, en 2026, con un reconocimiento de ese tipo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al presidente Trump, no hay fake nobels”, comentó Uribe Vélez en su cuenta de X.

El Comité Noruego del Nobel le entregó ese premio a la líder opositora de Venezuela por su lucha por la democracia durante el proceso electoral de 2024, en el que el régimen de Nicolás Maduro inhabilitó su participación en la contienda.

Es la primera ocasión en la que Venezuela recibe ese galardón, un reconocimiento que no se quedaba en Latinoamérica desde 2016, cuando este le fue entregado al expresidente Juan Manuel Santos.