Álvaro Uribe hizo particular sugerencia a sus compañeros sobre cuáles son las prioridades en política

El expresidente invitó a presentar soluciones para los problemas del país en cada entrevista con los medios de comunicación.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 7:49 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe defendió su inocencia en el juicio.
Expresidente Álvaro Uribe. | Foto: colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que es momento de hablar menos de política y enfocarse en buscar soluciones para los problemas que tiene Colombia.

En ese mismo mensaje le pidió a sus compañeros plantear esos caminos de solución cuando den entrevistas a los medios de comunicación, en lugar de enfocarse solo en los problemas políticos, para evitar que se fatigue a la ciudadanía.

“Menos política, más soluciones para Colombia. La política ahí se va resolviendo, pero el pueblo colombiano necesita escuchar, y que lo escuchen, sobre las soluciones a los grandes problemas nacionales, a esta tragedia que hoy vive el país”, comentó el exmandatario.

Contexto: Paola Holguín reacciona a la posible llegada de un quinto precandidato a la contienda del Centro Democrático

Uribe Vélez aseguró que la ciudadanía está más interesada en asuntos como la educación o el acceso a la vivienda que en las discordias que surgen entre los diferentes actores políticos que tiene el país.

“Hay que hablar de solución a los grandes problemas del país. La política ahí se va resolviendo. Lo que más integra al dirigente político con la ciudadanía es el compromiso del dirigente político con las soluciones. Simplemente el discurso político, la entrevista política, a toda hora fatiga, produce mucho entusiasmo en el periodista que pregunta y en el dirigente que contesta, pero no le llega al ciudadano”, afirmó el expresidente.

Contexto: ¿Andrés Forero suena como precandidato presidencial? Esto respondió el congresista del Centro Democrático

Ese comentario de Uribe Vélez llega en un contexto en el que su partido, el Centro Democrático, se alista para definir si acepta la llegada de un nuevo candidato a la contienda interna, quien asumiría las banderas del fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

