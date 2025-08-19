La senadora y precandidata a la Presidencia del Centro Democrático, Paola Holguín, reaccionó a la posible llegada de un nuevo precandidato a la contienda interna que se libra dentro de ese partido político.

Los precandidatos designados habían sido Holguín, las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y los senadores Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, tras el magnicidio del que fue víctima este último las directivas de la colectividad abrieron la puerta a que su puesto sea reemplazado.

“Es más importante la plataforma y las ideas que el candidato. La plataforma es el punto de partida, el candidato es el punto de llegada. Bienvenidos todos los candidatos a la contienda, el presidente Uribe ha sido claro en que si alguien del partido va a tomar dentro del proceso las banderas de Miguel Uribe, bienvenido”, consideró Holguín.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder de ese sector político, invitó al padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, a reunirse con los cuatro precandidatos que siguen dentro del mecanismo interno para informarles si habrá un nuevo aspirante que asuma las banderas de su hijo.

Las únicas condiciones que ha puesto el exmandatario consisten en que la persona elegida tenga el aval de la familia de Uribe Turbay y, además, sea militante activo del Centro Democrático, pues una de sus premisas siempre ha sido mantener el funcionamiento de ese grupo político como partido.

“Este no es un momento de exclusiones, ni de mezquindad, ni de egoísmo. Nosotros tenemos que ser capaz de ganar con los principios, con los valores y con el proyecto de país que defendemos”, consideró Holguín.

Aún no está claro qué camino tomará Uribe Londoño, tampoco quién tomaría las banderas que asumió Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, descartó durante una entrevista el escenario de entrar en política y otro de los que está en el sonajero es el representante a la Cámara, Andrés Forero.

Los precandidatos a la Presidencia del Centro Democrático se medirán en una encuesta interna con la que se confirmará el nombre del candidato oficial del partido. Quien sea elegido podrá medirse en una consulta con otros sectores el próximo 8 de marzo de 2026, cuando se realizarán las elecciones legislativas.