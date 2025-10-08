ECONOMÍA

Andrés Duque, presidente de Redeban, enfrentaría denuncias penales por uso indebido de información en Bre-B

Clientes reportaron que se usaron datos de ciertos bancos, por fuera de los canales de Bre-B.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

9 de octubre de 2025, 12:26 a. m.