Andrés Duque, presidente de Redeban, enfrentaría denuncias penales por uso indebido de información en Bre-B

Clientes reportaron que se usaron datos de ciertos bancos, por fuera de los canales de Bre-B.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 12:26 a. m.
Contenido Redeban
Andrés Duque, Presidente de Redeban | Foto: Karen Salamanca

SEMANA conoció este miércoles que Redeban habría usado, presuntamente, información privada para hacer uso indebida de ella en medio de la entrada en operación de Bre-B.

Clientes reportaron que Redeban utilizó datos de ciertos bancos, por fuera de los llamados rieles de Bre-B, para hacer transferencias electrónicas.

Penalistas consultados por SEMANA afirmaron que lo ocurrido viola las normas vigentes, entre ellas, el uso indebido de información y la obstrucción de la libre competencia.

El Banco de la República, que opera Bre-B, está al tanto de estos hechos y, en los próximos días, se radicarán varias denuncias penales en contra de Duque, lo cual lo podría llevar a responder ante la justicia.

La transparencia del sistema financiero y la confianza de los usuarios en que sus datos están protegidos, y usados debidamente, resulta fundamental para el éxito de Bre-Be, y es un derecho que tienen todos los colombianos.

Las presuntas actuaciones de Duque, que serán investigadas a profundidad, van en contra de estos principios.

Al ser consultado por SEMANA, Duque dijo que estuvo reunido este miércoles durante “dos horas en la tarde con la doctora Ana María Prieto, del Banco de la República, donde estuvimos comprobando que todas las transacciones que procesa Redeban están pasando de manera segura, rápida y con los elementos de guía que nos da el Banco de la República”.

