Andrés Pastrana arremete contra el presidente: “Gustavo Petro no me intimida, no tiene cómo intimidarme”

El expresidente señaló al actual mandatario de haber tenido nexos con Pablo Escobar y de haber participado en el holocausto del Palacio de Justicia.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 6:53 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

El expresidente Andrés Pastrana arremetió este domingo contra el presidente Gustavo Petro, en un duro comunicado publicado en su cuenta de X, en el que aseguró que el mandatario “no tiene cómo intimidarlo”, al tiempo que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico y de ser socio de su antiguo secuestrador.

Y es que estas declaraciones se dan luego de que el presidente Petro arremetiera contra el exmandatario en pleno acto del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica.

“¿Y en qué lista aparece el señor Andrés Pastrana? En la lista... No, no digo que aparece en la lista, aparece de amigo de Epstein. Y ahora se amarra el negocio. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia", señaló durante su intervención.

Y siguió: “¿Duro? Sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino, que si dictador o no. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela?”.

Ante estas declaraciones, el expresidente Andrés Pastrana hizo lo propio a través de su cuenta de X: “Gustavo Petro no me intimida. No tiene cómo intimidarme. Ni con calumnias sobre mi vida personal, ni con deformaciones del limpio triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio general Rojas Pinilla”, escribió el exmandatario conservador.

En su mensaje, Pastrana recordó el secuestro del que fue víctima por parte del Cartel de Medellín y relacionó a Petro con ese episodio al mencionarlo como “socio de mi secuestrador y patrón del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia, Pablo Escobar”. También lo calificó de “comodín del Pacto de La Picota y del narcotraficante Clan del Golfo”.

El exjefe de Estado afirmó además que el actual presidente le debe al país “respuestas a muchos interrogantes sobre su vida personal, política y delincuencial”.

El mensaje, que rápidamente generó reacciones en redes sociales, reaviva la confrontación política entre ambos líderes, marcada por los señalamientos de Pastrana hacia Petro por sus orígenes en el M-19 y su cercanía con sectores de la izquierda.

