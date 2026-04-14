Antonio Correa lanzó salvavidas a minDefensa en debate por accidente aéreo en Putumayo: “No existe ley que obligue a contratar seguros”

En la Comisión Segunda del Senado de la República se llevó a cabo un nuevo debate de control político contra Pedro Sánchez, ministro de Defensa, por el accidente aéreo que cobró la vida de 69 uniformados en Putumayo.

El jefe de la cartera intentó sustentar por qué la aeronave no estaba asegurada, argumentando que esto no garantizará recuperar los recursos de un siniestro.

Sin embargo, en medio de la discusión, Antonio Correa, senador del Partido de la U, lanzó un salvavidas al ministro, manifestando que no existe norma que obligue a la Fuerza Pública a asegurar sus bienes.

“En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una ley única o expresa que obligue a nuestra Fuerza Pública a contratar seguros comerciales para sus aeronaves militares o de Policía", sostuvo.

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Según Correa, al tratarse de bienes del Estado, “la práctica se orienta bajo principios de autoseguro o responsabilidad patrimonial”.

El senador manifestó que, como en otros países como Estados Unidos y Canadá, el Estado actúa como autoasegurador de sus bienes.

“Cuando una aeronave o buque sufre un daño o se pierde, el Estado asume directamente la reparación o reposición mediante el presupuesto público”.

Además, dijo que le costaría al Estado cerca de 22 millones de dólares asegurar la flota de aeronaves militares y de Policía. De esa forma, propuso un fondo de autoaseguramiento, sin depender de privados.