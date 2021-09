Confidenciales Antonio Navarro, ¿la sorpresa en la Alianza Verde?

No cayó bien entre un sector de la Alianza Verde que el exsenador Antonio Navarro se hubiera inclinado en favor de llevar el partido hacia la Coalición de la Esperanza de cara a las elecciones presidenciales de 2022 y no hubiera optado por el Pacto Histórico, la colectividad de Gustavo Petro.

Los sectores más afines al petrismo esperaban que Navarro apoyara a Carlos Ramón González, el codirector y fundador de la colectividad, quien había fijado su mirada en el petrismo desde hace un par de semanas. Es más, algunos hacían cuentas de que Navarro y González serían mayoría entre los tres codirectores.

No obstante, Navarro no se inclinó por llevar al Verde hacia la izquierda radical y, al contrario, apoyó la tesis del profesor Antanas Mockus. Con su decisión, el exgobernador de Nariño se terminó de apartar de Gustavo Petro, pese a que formaron parte del M-19 y fue su secretario de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá, aunque no es secreto que salieron distanciados.

Aunque Navarro y Mockus fijaron su postura, la opinión de los codirectores no es suficiente para tomar una decisión frente al partido. Y no se puede desconocer que Carlos Ramón González, así se haya quedado solo con su idea entre los codirectores, es el dueño del letrero, es decir, el hombre que creó el Partido Verde y, por tanto, ha visto a varias figuras marcharse de la colectividad, entre ellas Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, el propio Antanas Mockus y Lucho Garzón.