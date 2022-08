Confidenciales “Apoyo los diálogos con el ELN”: Piedad Córdoba

La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba se mostró a favor de los vientos de negociación con el ELN que se asoman desde La Habana, Cuba. “Llevamos tantos años acostumbrados a la barbarie que nos cuesta imaginar un país en paz total. No estamos condenados a la guerra perpetua. No es normal la violencia, no es normal tantos líderes asesinados. Yo sueño con la paz total y apoyo los diálogos con el ELN”, dijo Córdoba.

Se trata de una de las políticas que más ha estado cercana a las diferentes negociaciones y acuerdos que se han llevado a cabo en la historia del país, pero que hasta ahora ninguno ha dado resultados exitosos. Esos acercamientos han generado que se le hagan críticas por estar cerca de los guerrilleros con quien Córdoba ha tenido algunos diálogos.

Por ahora, la congresista se encuentra hospitalizada y recientemente ha tenido algunos quebrantos de salud, por lo que no es claro que vaya a participar -por ahora- de estos intentos de negociación con el ELN que ha anunciado el Gobierno colombiano desde Cuba en las últimas horas.

Cabe recordar que Petro tuvo que sacar a Córdoba de su campaña porque, como reveló el exsenador Luis Fernando Velasco en Vicky en Semana, tenían información de inteligencia de otros países que les informó que la senadora del Pacto estaba visitando presos en condición de extraditables en cárceles del país.