Ariel Ávila asegura que nombramiento de su esposa en el Gobierno no influirá en su papel como senador y niega haberla recomendado

El senador respondió a quienes lo han criticado por ese hecho y aclaró que el nombramiento de Núñez no tuvo nada que ver con su rol como senador y que no interferirá con su labor legislativa o con las críticas que ha hecho al Gobierno.

“Ella tiene más contactos políticos que yo. De hecho, sabía que este momento iba a llegar porque ella ya había rechazado dos propuestas de llegar al Gobierno”, aseguró Ávila a El Tiempo. Y agregó: “Su llegada no va a silenciar mis críticas. Tal vez no me crean, pero eso se verá reflejado en los siguientes meses”.