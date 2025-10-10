Confidenciales
Así se conmemoró el día del veterano de la fuerza pública en Boyacá
Las distintas autoridades militares y de policía exaltaron la labor de quienes en el pasado integraron sus filas.
En el municipio de Saboyá, en Boyacá, se inauguró el primer Monumento Nacional en honor a los Veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Ley 1979 de 2019.
Este monumento es el primero en construirse en Colombia bajo esta normativa, erigiéndose como símbolo de reconocimiento, respeto y gratitud hacia los hombres y mujeres que han servido con honor a la patria desde Saboyá.
Con sus 18 metros de altura, el monumento ondea con ocho banderas representativas: la de Colombia, el departamento de Boyacá, el municipio de Saboyá, y las correspondientes a las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y la Policía Nacional.
Por su parte, el Ejército rindió un especial homenaje a los veteranos de la fuerza pública.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), en el Registro Único de Víctimas (RUV) figuran actualmente 13.964 miembros del Ejército Nacional, entre ellos veteranos, quienes también han sido reconocidos como víctimas por hechos como secuestro, uso de medios y métodos de guerra ilícitos, desaparición forzada, desplazamiento, despojo de tierras y homicidios, entre otros.