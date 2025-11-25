Suscribirse

Así será la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz en Colombia

El evento se realizará en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia.

Redacción Confidenciales
26 de noviembre de 2025, 1:20 a. m.
Evento público de la Presidencia.
Este miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo la conmemoración del noveno aniversario del Acuerdo de Paz, el cual estará cargado de reflexión, diálogos y con una mirada al futuro.

El evento se realizará en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., y contará con presencia del Gobierno Nacional, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

La jornada estará centrada en temas fundamentales como el fortalecimiento democrático, las garantías de seguridad y las transformaciones territoriales, además de promover un diálogo abierto y constructivo entre actores clave del proceso.

Habrá dos temas fundamentales en este encuentro: el primero será ‘Democracia, paz y seguridad’, seguido de ‘Futuro sostenible de la implementación’.

Este evento se proyecta como un momento simbólico y político para reconocer los logros alcanzados, abordar los desafíos pendientes y trazar acciones estratégicas para el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

