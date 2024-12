Así vivió Colombia la gripe española hace 100 años

La semana pasada salieron algunos artículos sobre la epidemia de gripe española en Colombia, que mató a 50 millones de personas en el mundo en 1918. Algunos datos: Bogotá tenía 141.636 habitantes, de los cuales murieron 1.900. Esa tasa de mortalidad aplicada hoy equivaldría a 90.000 víctimas fatales. La mayoría de las personas moría en las calles o en sus casas por las deficiencias hospitalarias. Los presos se encargaron de cavar las fosas comunes. Como en esa época la salud no era considerada una responsabilidad del Estado, y aún no existía el Ministerio de Salud, no hubo un solo pronunciamiento público del presidente Marco Fidel Suárez sobre la tragedia. Sin embargo, su propio hijo murió por ese virus, así como dos congresistas.