Avanza en Córdoba la construcción del Parque Solar INTI II: este proyecto abastecerá con energía renovable a más de 8.000 hogares

La puesta en marcha de este parque solar está prevista para finales de 2025.

Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2025, 9:41 p. m.
El Parque Solar INTI II, en Córdoba.
El Parque Solar INTI II, en Córdoba. | Foto: Cortesía de URRÁ S.A. E.S.P.

Avanza en un 87,9% la construcción del Parque Solar INTI II, proyecto que se encuentra ubicado en el municipio de La Apartada, Córdoba, a pocos kilómetros de la Subestación Caucasia.

De acuerdo con URRÁ S.A. E.S.P., este parque solar, cuya puesta en marcha está prevista para finales de este año, contará con 9,9 megavatios de capacidad instalada, mediante tecnología fotovoltaica de última generación.

“Su operación permitirá producir alrededor de 20 gigavatios-hora de energía renovable al año, equivalentes al consumo para abastecer a más de 8.000 hogares”, agregaron.

Así mismo, desde URRÁ S.A. E.S. P. resaltaron que dicho proyecto contará con 18.600 paneles solares, 39 inversores y 2 centros de transformación, que permitirá la conexión al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea de 13,2 kV.

Lo anterior, aseguran, garantizará eficiencia y seguridad en la distribución de energía para el Caribe colombiano.

