Ecopetrol y Hocol llevan energía solar a comunidades de La Guajira

Ecopetrol y Hocol anunciaron una alianza estratégica para desarrollar proyectos sociales y energéticos en Colombia, con un enfoque en el cierre de brechas en territorios con limitaciones en acceso a servicios básicos.

La iniciativa arranca con la construcción de una comunidad energética solar en el corregimiento de El Pájaro, en Manaure, La Guajira.

El proyecto contará con una inversión superior a $1.660 millones y beneficiará directamente a cerca de 700 personas, incluyendo estudiantes, personal de salud y habitantes de la zona.

Nuevo presidente de Ecopetrol responde si Ricardo Roa seguirá teniendo injerencia en la petrolera tras su salida temporal

La intervención contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en las dos sedes del Colegio San Rafael del Pájaro, el centro de salud y una planta desalinizadora clave para el suministro de agua en la comunidad.

Uno de los principales impactos será la operación continua de esta planta, que actualmente depende de la estabilidad del servicio eléctrico. Con el respaldo de energía solar, se busca garantizar el acceso permanente a agua potable, un elemento crítico en esta región.

Adicionalmente, el proyecto incorpora un generador atmosférico con capacidad de producir hasta 100 litros de agua diarios, ampliando la disponibilidad del recurso.

Desde la compañía, Diego Castro, gerente de Estrategia de Energías para la Transición de Ecopetrol, destacó que este tipo de iniciativas reflejan cómo la transición energética debe traducirse en soluciones concretas para los territorios más rezagados, integrando innovación, sostenibilidad e impacto social en proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

La iniciativa también incluye la instalación de sistemas de climatización alimentados con energía solar, lo que contribuirá a mejorar las condiciones en espacios educativos y comunitarios, en una zona caracterizada por altas temperaturas.

Más allá de la infraestructura, el proyecto incorpora un componente social: al menos 40 habitantes serán capacitados en la operación y mantenimiento de las soluciones energéticas, con el objetivo de promover la apropiación local y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

Vicepresidente de Ecopetrol estaría inmerso en red de empresas del sector. ¿Conflicto de interés?

Se estima que la implementación tendrá una duración de 20 meses, incluyendo obras, puesta en marcha y procesos de transferencia de conocimiento.

La alianza hace parte de una estrategia más amplia orientada a integrar transición energética y desarrollo territorial, en la que ambas compañías buscan ampliar su impacto en comunidades con mayores necesidades.