Bogotanos podrán pagar su plan exequial mediante la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

Por primera vez en el país, los capitalinos podrán acceder a un plan exequial con cobertura nacional y de carácter económico, cuyo pago se cargará directamente a la factura del acueducto.

Esto será posible gracias a un convenio entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) y la Organización Los Olivos (Coopserfun).

La alianza busca facilitar a los usuarios el acceso a un servicio de previsión familiar sin trámites engorrosos, con atención garantizada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El pago se hará bimestralmente junto con la factura del servicio público, lo que permitirá que más familias cuenten con una alternativa asequible y de fácil acceso.

Adicional al plan exequial, Los Olivos incorporó un servicio complementario de asistencia para mascotas, entendiendo el papel fundamental que tienen en los hogares. Esta cobertura incluye atención veterinaria a domicilio, orientación médica telefónica, traslado a centros especializados, auxilio en medicamentos en caso de accidente y servicios de eutanasia e incineración.

Parque cementerio Los Olivos | Foto: Los Olivos

“Muchas familias se enfrentan a dificultades económicas y logísticas cuando sus mascotas requieren atención médica urgente. Este plan complementario brinda tranquilidad y respaldo en esos momentos críticos”, destacó la organización.