Suscribirse

Confidenciales

Bogotanos podrán pagar su plan exequial mediante la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

El pago hará bimestralmente junto con la factura del servicio público, lo que permitirá que más familias cuenten con una alternativa asequible.

Redacción Confidenciales
19 de agosto de 2025, 9:14 p. m.
Parque cementerio Los Olivos
Parque cementerio Los Olivos | Foto: Los Olivos

Por primera vez en el país, los capitalinos podrán acceder a un plan exequial con cobertura nacional y de carácter económico, cuyo pago se cargará directamente a la factura del acueducto.

Esto será posible gracias a un convenio entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) y la Organización Los Olivos (Coopserfun).

La alianza busca facilitar a los usuarios el acceso a un servicio de previsión familiar sin trámites engorrosos, con atención garantizada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El pago se hará bimestralmente junto con la factura del servicio público, lo que permitirá que más familias cuenten con una alternativa asequible y de fácil acceso.

Adicional al plan exequial, Los Olivos incorporó un servicio complementario de asistencia para mascotas, entendiendo el papel fundamental que tienen en los hogares. Esta cobertura incluye atención veterinaria a domicilio, orientación médica telefónica, traslado a centros especializados, auxilio en medicamentos en caso de accidente y servicios de eutanasia e incineración.

Parque cementerio Los Olivos
Parque cementerio Los Olivos | Foto: Los Olivos

“Muchas familias se enfrentan a dificultades económicas y logísticas cuando sus mascotas requieren atención médica urgente. Este plan complementario brinda tranquilidad y respaldo en esos momentos críticos”, destacó la organización.

Los interesados en afiliarse pueden hacerlo ingresando a la página web www.losolivosbogota.com, comunicándose en Bogotá al (601) 3404055 o de manera gratuita desde un celular al #317.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

2. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

3. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

4. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

5. Crystal Palace sacó anuncio oficial con Muñoz y Lerma: fueron puestos en primera plana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Los Olivosexequias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.