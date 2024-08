Carolina Arbeláez asegura que el canciller Luis Gilberto Murillo parece “títere de Gustavo Petro” por posición frente a Venezuela

Se cumple un mes del mayor fraude electoral de los últimos tiempos, el pueblo venezolano salió a votar masivamente por su libertad y no puede permitir que les roben esa esperanza. 🗳️🇻🇪 El régimen del dictador Maduro, tiene que caer y el Gobierno de Gustavo Petro no puede seguir… pic.twitter.com/u2lb1FysYX

“A mí no me representa un canciller que pareciera un títere de Gustavo Petro. El doctor Murillo, que además aparenta ser un hombre democrático, vemos como intenta justificar el régimen del fraude. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva. El Gobierno de Gustavo Petro no puede seguir actuando con complicidad”, aseveró.