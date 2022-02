Confidenciales Claudia López no descarta el pico y placa para motos en Bogotá

Este sábado 5 de febrero se declaró la alerta amarilla en todo el sistema hospitalario en Bogotá por la contaminación del aire en la capital. La alcaldesa Claudia López hizo una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del aire y se tomaron algunas medidas que serán revisadas en ocho días para determinar si habrá restricciones para superar el problema.

La alcaldesa explicó que los incendios que se están presentando en el Guaviare han hecho que el aire esté contaminado y circule hasta la capital, por lo que las mediciones han pasado de moderadas a regulares. Por eso, se recomendó no hacer actividad física al aire libre y usar el tapabocas en recintos cerrados y espacio público.

Al ser consultada sobre la posibilidad de implementar el pico y placa para motos, la alcaldesa señaló que no está descartada esa posibilidad, pero que dependerá de lo que ocurra en estos ocho días de evaluación ambiental. Si la situación mejora, no se implementará la medida, pero si la calidad del aire no se recupera, habrá pico y placa para motos, además de prohibiciones de eventos masivos.

El próximo viernes la alcaldesa dará a conocer a los habitantes de la ciudad las evaluaciones que se harán en los próximos días.