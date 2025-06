Claudia López salió a la Marcha del Silencio, pero no le fue bien. Vea lo que pasó

El pasado 3 de junio la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se acercó a la Registraduría Nacional e inscribió su aspiración con el movimiento Imparables y habló del “cambio que no fue” y dijo que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”.