Los consulados de Colombia en el exterior no reciben valija diplomática desde la primera semana de agosto. La valija diplomática es un paquete con correspondencia oficial del Estado colombiano que el Gobierno envía a sus oficinas en el exterior.

Entre los documentos que se envían en esta están los pasaportes y cédulas, además de documentos oficiales necesarios para los trámites en el exterior. Es habitual que la valija diplomática sea enviada entre una y dos veces por semana, según el consulado al que vaya dirigida esa mensajería, pues la cantidad de material que se manda a otras geografías depende de la demanda de trámites que estas tienen.

“Desde la primera semana de agosto no se envía valija diplomática desde Bogotá. Esto implica que los consulados no están pudiendo cumplir con el tiempo estimado entrega de estos documentos en el exterior que es de 10 días hábiles, ya que hace prácticamente un mes no llegan pasaportes a los consulados. Hay miles de pasaportes represados”, advirtió la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo).