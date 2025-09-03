Suscribirse

Consulados de Colombia no reciben valija diplomática desde la primera semana de agosto

Las afectaciones han llegado a los consulados ubicados en cerca de 70 países.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 3:20 p. m.
Pasaporte de Colombia
Dentro de la valija diplomática se envían pasaportes y cédulas. | Foto: 123rf

Los consulados de Colombia en el exterior no reciben valija diplomática desde la primera semana de agosto. La valija diplomática es un paquete con correspondencia oficial del Estado colombiano que el Gobierno envía a sus oficinas en el exterior.

Entre los documentos que se envían en esta están los pasaportes y cédulas, además de documentos oficiales necesarios para los trámites en el exterior. Es habitual que la valija diplomática sea enviada entre una y dos veces por semana, según el consulado al que vaya dirigida esa mensajería, pues la cantidad de material que se manda a otras geografías depende de la demanda de trámites que estas tienen.

“Desde la primera semana de agosto no se envía valija diplomática desde Bogotá. Esto implica que los consulados no están pudiendo cumplir con el tiempo estimado entrega de estos documentos en el exterior que es de 10 días hábiles, ya que hace prácticamente un mes no llegan pasaportes a los consulados. Hay miles de pasaportes represados”, advirtió la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo).

Algunos colombianos que viven en el exterior han tenido que cancelar sus viajes por las demoras en los trámites, dado que sin la llegada de la valija diplomática no tienen un documento de identificación válido. Lo claro para los funcionarios que trabajan en asuntos diplomáticos es que este obstáculo no estaría relacionado con la disponibilidad de pasaportes, sino por la terminación del convenio interadministrativo que se tiene con 4/72.

