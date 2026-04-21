Demandante de decisión del BanRepública, de subir tasas de interés, cree que la acción está llamada a prosperar

El Gobierno sacó su artillería para demostrar que tiene razón y que el equivocado es el Banco de la República, que ha subido las tasas de interés en 200 puntos básicos en lo que va del año, llevándolas a 11,25 %, lo que ha desatado una controversia nacional.

En la antesala al Foro Económico sobre política monetaria, denominación a la que se le puso el apellido de “progresista”, se expusieron varias voces, todas, enfocadas al mismo objetivo: enviar el mensaje de que el Banco de la República tomó el camino equivocado.

Piketty, Stiglitz y Mazzucato, anunciados como invitados internacionales al foro de política monetaria, no están en la agenda

En ese sentido se escuchó el mensaje del ciudadano demandante de la decisión del Banco de la República ante el Consejo de Estado, Jhon Turizo.

Si bien el abogado recordó que la misma Corte Constitucional ha señalado que el Banco de la República es autónomo, expuso los argumentos de la demanda interpuesta y sostuvo que la misma “está llamada a prosperar”.

Según Turizo, lo que se está pidiendo es la nulidad de la decisión, partiendo del argumento de que “la decisión del Banco Central está basada en supuestos, es decir, proyecciones a futuro, aún cuando la inflación venía bajando”.

Pero también sustentó que el aumento de las tasas, por parte del Banco de la República, provoca una afectación a la clase trabajadora, lo que también debería tener en cuenta el Emisor. Pero esta entidad que se basa en criterios técnicos basados además, en el mandato que le da la Constitución.

“El deber del Banco de la República es sobreguardar la economía”, manifestó Turizo.