Demoledor informe de la Contraloría sobre finanzas públicas. Ministro de Hacienda, el gran ausente

En los pasillos aledaños al salón Esmeralda del Hotel Tequendama, muchos de los asistentes comentaban sobre el demoledor informe presentado por la Contraloría General, en el que el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una radiografía de la situación actual de las finanzas públicas y de las perspectivas fiscales, de cara a un nuevo gobierno.

“Demoledor”, era el común denominador del calificativo al balance presentado. En el evento había candidatos presidenciales: Sergio Fajardo y Roy Barreras; congresistas: desde el presidente del Senado, Lidio García, hasta un nutrido grupo de parlamentarios de distintas comisiones del Legislativo y de diversos partidos políticos. También estaba el poder judicial, representado en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, al igual que excontralores como Sandra Morelli y Edgardo Maya, entre otras reconocidas personalidades.

El contralor Rodríguez confirmó que la entidad de vigilancia y control emitió un una función de advertencia al Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Germán Ávila, fue el gran ausente en el evento, pese a que estaba incluido en la agenda y nunca canceló su participación.

En su reemplazo, asistió Jorge Coronel López, un asesor del ministro, quien fue el encargado de escuchar la radiografía completa de una situación fiscal compleja que, según dijo Rodríguez, requerirá un plan de ajuste rápido al próximo presidente del país.

Si algo preocupa a la Contraloría es la deuda pública, que justamente, es el motivo por el cual el organismo de control emitió la advertencia. El servicio de la deuda en 2025 demandó una abultada cifra del presupuesto nacional, que de por si ya era deficitario, debido a que se hicieron cuentas con un mayor recaudo, producto de una ley de financiamiento que no pasó en el Congreso.

Por deuda, en el año anterior, el país pagó 105 billones de pesos, lo que, según expuso el contralor, equivale al 23 % del gasto total de esa vigencia: $447 billones. En 2024, con todo y los problemas que trajo consigo la pandemia, ese mismo gasto fue de $83 billones. “Esa carga creciente reduce el margen para inversión”, manifestó Rodríguez.