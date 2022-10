Confidenciales Denuncian que el Ministerio de Agricultura podría contratar un baño privado de casi $6 millones para uso exclusivo del presidente Gustavo Petro en un evento

Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en el discurso de austeridad en el gasto en su administración, algunos funcionarios, al parecer, van en el sentido contrario.

Este jueves, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que el Ministerio de Agricultura sostuvo un contrato con la Sociedad Tequendama para adelantar uno de los eventos del gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro del tarifario aparece un “baño exclusivo, uso señor presidente: toallas desechables, jabón líquido, papel higiénico, cesto de basura, perfecto estado de limpieza” cuyo valor alcanza los 5 millones 600 mil pesos.

Este dato, llevó al congresista del Centro Democrático a lanzarle una pregunta a la ministra de Agricultura, Cecilia López, porque su despacho fue quien adelantó el contrato.

“A riesgo de que la ministra Cecilia López me diga #chismosín, tengo que preguntarle por el “baño privado exclusivo uso señor presidente” de $5,6 millones, previsto en contrato logístico para evento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo es ese baño, ministra? ¿Es parte del plan de austeridad?”, interrogó.

Hasta la mañana de este jueves, la ministra no le había respondido al congresista, pero SEMANA conoció que el gobierno nacional aún no ha pagado dicho baño porque el contrato no se ha ejecutado.

Es decir, la información aparece en el tarifario que entregó el contratista y Cecilia López está a tiempo de echar para atrás el gasto que, a juicio de Forero, es excesivo.

En el listado también aparece la utilización de un aire acondicionado portátil para el evento que vale 2 millones 700 mil pesos, un mesero exclusivo VIP que deberá estar uniformado y que cuesta 436.000 pesos.

Lo que causó curiosidad es que el costo del baño exclusivo para el presidente resultó más costoso que la sala VIP con sala de mesa de centro donde deberá estar el gobierno y que alcanza un valor de 2 millones 740 mil pesos.

La tabla de quesos costará 224.000 pesos y 4 consomé de carne y papa costará 112.000 pesos.