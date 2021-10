Confidenciales El clamor para que a Alejandro Gaviria no lo veten en la Coalición de la Esperanza

Alejandro Gaviria no tiene hoy el visto bueno para ingresar a la Coalición de la Esperanza, ya que su candidatura tiene el respaldo del Partido Liberal y de su jefe natural, el expresidente César Gaviria.

Sergio Fajardo fue el primero en advertir que Alejandro Gaviria solo podría llegar a dicha alianza, siempre y cuando se desmarque del liberalismo. Lo mismo pidieron Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Aunque la decisión está tomada, hay sectores que buscan convencer a los precandidatos de la Esperanza para que acepten al exrector de la Universidad de los Andes, quien no está dispuesto a rechazar el apoyo de la maquinaria liberal.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien apoya a Alejandro Gaviria, pide que no se vete al exministro de Salud. “Lógica, sentido común, aritmética, responsabilidad y no repetición del 2018. Quienes no pueden lo menos, no pueden lo más”, expresó.

Lógica, sentido común, aritmética, responsabilidad y NO REPETICIÓN del 2018



El problema de Alejandro Gaviria es que se ha desinflado y su candidatura, que había despertado gran expectativa, no marca en las encuestas. En el propio Partido Liberal hay preocupación porque no ha despegado.

Además, el rechazo a Gaviria en la Coalición de la Esperanza parece ser un asunto más de cálculo político. Si Fajardo -a quien poco le gustan las consultas-, se mide con Alejandro Gaviria en marzo del 2022 es factible que el exrector de los Andes lo derrote porque tiene unas maquinarias políticas desplegadas en todos los rincones del país.

En ese orden de ideas, por donde quiera que se mire, el ingreso de Alejandro Gaviria a la Esperanza es casi que un imposible.