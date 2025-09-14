Suscribirse

El exsenador Richard Aguilar prepara su regreso a la política y lanzará un libro

El contenido de su texto aún es un misterio, pero se sabe que pronto llegarán las invitaciones para el lanzamiento.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 1:51 p. m.
Richard Aguilar, exgobernador de Santander. | Foto: Colprensa / El País

Richard Aguilar, uno de los políticos de peso pesado en Santander, ha estado fuera del escenario los últimos años. El exgobernador y exsenador enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas en su periodo al frente del departamento.

Tras un tiempo largo de silencio, se anticipa su regreso con fuerza. Se sabe que el político ha venido preparando un libro. Esta semana comenzarán a circular las invitaciones para el lanzamiento del manuscrito, en el que se espera revelar temas que generen expectativa, aunque el contenido específico aún es un misterio. También se sabe que ha estado buscando una plataforma política o un partido para volver.

Contexto: Richard Aguilar volverá al Congreso en 2026: este partido le dará el aval

Aguilar es conocido no solamente por su gestión en Santander y su trabajo como parlamentario, sino por ser el hijo del coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien alcanzó notoriedad nacional al aparecer en la foto que dio a conocer al país la muerte de Pablo Escobar.

Aguilar fue comandante operativo del Bloque de Búsqueda contra el Cártel de Medellín en Colombia.

