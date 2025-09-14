El exsenador Richard Aguilar prepara su regreso a la política y lanzará un libro

Richard Aguilar, uno de los políticos de peso pesado en Santander, ha estado fuera del escenario los últimos años. El exgobernador y exsenador enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas en su periodo al frente del departamento.

Tras un tiempo largo de silencio, se anticipa su regreso con fuerza. Se sabe que el político ha venido preparando un libro. Esta semana comenzarán a circular las invitaciones para el lanzamiento del manuscrito, en el que se espera revelar temas que generen expectativa, aunque el contenido específico aún es un misterio. También se sabe que ha estado buscando una plataforma política o un partido para volver.

Aguilar es conocido no solamente por su gestión en Santander y su trabajo como parlamentario, sino por ser el hijo del coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien alcanzó notoriedad nacional al aparecer en la foto que dio a conocer al país la muerte de Pablo Escobar.