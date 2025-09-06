Suscribirse

El homenaje al Mono Hernández

En los 30 años de la creación del Instituto Humboldt, se realizará un conversatorio para honrar al naturalista.

Redacción Confidenciales
7 de septiembre de 2025, 12:39 a. m.
Es considerado el último naturalista del Neotrópico y figura esencial en la construcción de la institucionalidad ambiental en Colombia. | Foto: Instituto Humboldt

En la historia de la protección de la naturaleza hay un lugar muy especial para Jorge Ignacio ‘Mono’ Hernández Camacho, considerado el último naturalista del Neotrópico y figura esencial en la construcción de la institucionalidad ambiental en Colombia.

Según recuerda el instituto Humboldt, el científico fue uno de los creadores del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974.

La organización, que es la encargada de proteger el patrimonio en biodiversidad del país, cumple 30 años este 2025 y por eso quiere hacerle un homenaje a quien fue uno de los creadores. Lo hará en la Cumbre Internacional de Biodiversidad el martes 9 de septiembre a las 5:00 p.m, en el Auditorio Fúquene del Ágora Bogotá (Corferias).

Ese día se presentará un video narrado por otra de las pioneras del medioambiente en Colombia, la exdirectora del Inderena, Margarita Marino de Botero. Y habrá un panel que reunirá a Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; José Vicente Rodríguez, director científico de Conservación Internacional Colombia; Thomas Walshburguer, asesor senior de ciencias, y Juan Manuel Rengifo, fotógrafo naturalista.

