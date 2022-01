Confidenciales El irónico mensaje de Cabal a Duque por haber dicho que su defecto era ser perfeccionista

No es secreto para nadie que Iván Duque no es popular entre la mayoría de los más importantes líderes uribistas. De acuerdo con el ala más firme del Centro Democrático, el presidente ha sido blando en algunas de sus determinaciones y en ocasiones sus salidas no representan el espíritu del partido. La senadora María Fernanda Cabal, quien lidera la derecha pura y dura en la colectividad, ha sido una de sus principales detractoras.

Cabal le dijo anteriormente a SEMANA que el gobierno de Duque le ha pesado a la credibilidad del partido. “No tengo una mala relación, pero sentí que hubo demasiada inexperiencia y demasiada improvisación”, aseveró Cabal, quien además le reclama haber abandonado la bandera uribista de la seguridad.

La senadora también ha marcado su diferencia diciendo que no se sentía representada por el gabinete del presidente, el cual está integrado aún por “personajes santistas o petristas que tienen que haber salido ya”.

A pocos meses del fin del Gobierno, Cabal sigue distanciándose. Ahora se refirió a la entrevista de Duque en El Tiempo, en la que le dijo a Yamid Amat que su mayor defecto es ser perfeccionista. Esto generó una ola de críticas importantes, pero no se esperaba que una dura pulla llegara por los lados de su partido.

Frente a la frase, la senadora respondió de forma tal vez irónica: “¡Maravilloso! ¿Cuándo fumiga?”.

Cabal se refiere a la aspersión con glifosato, medida en contra de los cultivos ilícitos que Duque apoya abiertamente. Esta práctica se suspendió en 2015 por la posibilidad de que la sustancia fuera nociva para la salud, pero Duque firmó un decreto en abril pasado para retomarla de forma regulada. Hasta el momento, no hay luz verde del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

A pesar de esto, es claro el disgusto de Cabal frente a algunos aspectos del gobierno de Iván Duque, el cual suscita más críticas que apoyos en el Centro Democrático.