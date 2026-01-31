Elecciones

Elecciones presidenciales: Clara López corrió; fue la primera en inscribir su candidatura ante la Registraduría

Este 31 de enero inició el calendario de inscripciones.

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 7:53 p. m.
Clara López, candidata a la Presidencia de Colombia
Clara López, candidata a la Presidencia de Colombia Foto: Cámara de Representantes / Cortesía

A escasas horas de haberse iniciado el cronograma de inscripciones, este 31 de enero, el cual se extenderá hasta el 13 de marzo, empezó la carrera de los aspirantes.

Clara López Obregón fue la primera que acudió a la Registraduría para realizar su inscripción y oficializar así su aspiración a competir en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Con el aval del partido “Esperanza Democrática”, López Obregón completó el trámite, luego de lo cual entregó declaraciones según las cuales, su candidatura nace “con el propósito de construir un Acuerdo Nacional que permita superar la polarización y dar continuidad a las transformaciones estructurales del presidente Gustavo Petro”.

Manifestó que es consciente de que Colombia atraviesa por una coyuntura crítica que no admite improvisaciones. Expresó que estará en la contienda electoral proponiendo una estrategia que “lleve a hacer del cambio un proyecto común de Nación”, concluyó.

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral.
Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Foto: Daniel Jaramillo

