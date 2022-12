Confidenciales ¿ELN pidió a la mesa de diálogos de paz sacar de la cárcel a la primera línea? Gobierno Petro habló de frente del tema y despejó las dudas

Conforme iban pasando los días, crecía una teoría que estaba tomando fuerza en diferentes sectores políticos de Colombia: al perecer, desde la mesa de diálogo de paz con el ELN, que cumplió su primer ciclo en Venezuela, se había pedido que salieran de las cárceles los integrantes de la denominada primera línea.

En ese sentido, el jefe negociador del Gobierno nacional Otty Patiño le salió al paso a esa situación y fue tajante en advertir que no se ha tocado el tema de la primera línea en las conversaciones de paz y que ni siquiera se planteó la posibilidad de elevar una solicitud de que salieran de la cárcel los jóvenes que hacen parte de la primera línea.

“En cuanto a la primera línea, la verdad acá no se ha hablado de ese tema, he oído de ese tema, pero no lo hemos tocado, no porque no estuviera en la agenda, sino porque es un poco extraño a lo que estamos discutiendo”, sostuvo Patiño.

Y agregó: “Sobre eso entiendo que ha habido algunas declaraciones que muestran que es un tema que tiene una reglamentación, que no es total, en fin. Pero, creo que la opinión pública conoce mucho más sobre sobre ese tema que yo, un modesto negociador, puedo brindarle”.

Cabe señalar, que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro nacional.

SEMANA conoció el decreto que establece la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, advierte el decreto.